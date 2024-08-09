Актер объяснил, как реагирует на хейт в сети.

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк высказался о службе в ВСУ. Артист объяснил, как реагирует на упреки украинцев, почему он до сих пор не на фронте с оружием в руках.

По словам знаменитости, он испытывает давление со стороны общества из-за публичности. Тарас отметил, что постоянно помогает военным, но не делает из этого чего-то особенного, ведь поддерживать армию должны все.

"То, что я помогаю ВСУ, это обязанность каждого. Но я очень благодарен людям, которые служат в ВСУ", - отметил актер.

Цымбалюк говорит, что практически не реагирует на хейт в сети. Он убежден, что часто люди, пишут, не понимая всей ситуации в стране, и стремятся только обидеть кого-то. По его мнению, не могут все мужчины стать на защиту страны.

"Очень много фигни пишут. Нет смысла на это реагировать. Есть люди, которые очень категоричны, поверхностны. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Я уже молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, военного менеджмента", - добавил Тарас.

В то же время звезда говорит, что чувствует вину, что не находится на фронте. Он не обсуждает эту тему со своим психологом, а пытается самостоятельно справиться с такими мыслями.

"Актеры - это люди больные. У нас есть даже определенные диагнозы. Не может нормальный человек в эту секунду смеяться, здесь плакать, приходить домой и нормально разговаривать с любимой. Это научно доказано. В плане психики странные вещи могут происходить в моей голове", - подытожил артист.

Напомним, ранее возлюбленная Тараса Цимбалюка поздравила его с важным праздником и попала в казус.

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