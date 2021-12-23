В этом году особой популярностью пользуются звезды талант-шоу.

Затяжная пандемия значительно повлияла на украинский шоу-бизнес, однако новогодняя ночь - это идеальное время для хорошего заработка. Спрос имеют не только звезды первой величины, но и участники талант-шоу.

Об этом пишет Страна, которая узнала о гонорарах наших артистов перед праздниками.

Некоторые украинские звезды традиционно подняли гонорар за выступление в новогоднюю ночь. В этом году заказчики проявляют интерес к участникам различных талант-шоу, рассказал изданию владелец ивент-агентства.

На волне популярности оказался Wellboy, который сразу поднял себе цену до 10 тысяч долларов за выступление. Парень стал звездой 10 сезона шоу "Х-фактор". Сейчас исполнитель сотрудничает с продюсером Юрием Бардашем, а его треки "Гуси" и "Вишни" стали настоящими хитами.

Читайте такжеРодителей звезды "Дюны" внезапно нашли мертвыми: что произошлоМультиартист MONATIK за 45-минутное выступление в новогоднюю ночь просит 35 тысяч долларов. Ровно столько же надо заплатить за выступление Макса Барских. Исполнитель Иван Дорн в этом году стоит 30 тысяч долларов.

Чуть меньше придется заплатить за выступление Верки Сердючки, MARUV, Оли Поляковой и Тины Кароль. В этом году селебритис готовы выступить за 25 тысяч долларов. В то же время Надя Дорофеева, "Бумбокс" и группа MOZGI готовы выступить за 20 тысяч долларов.

Поклонники группы The Hardkiss могут заказать их выступление в новогоднюю ночь за 15 тысяч долларов, "ВВ" - 12 тысяч. Onuka, Джамала, "Без обмежень" и KAZKA выступят для вас за 10 тысяч долларов.

Значительно более высокие гонорары просят за выступление в новогоднюю ночь украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые живут и работают в РФ. По данным российских организаторов, Лобода выступит за 300 тысяч долларов, а Лорак - от 100 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, мало кто знает, как селебритис выглядят на самом деле, без макияжа, причесок и роскошных нарядов. Предлагаем посмотреть, топ-5 звезд, которых не узнать без макияжа.

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