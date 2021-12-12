Они открыто говорят о смене пола и о том, что повлияло на такое их решение.

И в украинском, и в зарубежном шоу-бизнесе есть трансгендеры. Вот только не все готовы открыто об этом заявить в силу разных причин, среди которых и страх осуждения со стороны окружающих.

Но УНИАН знает несколько трансгендеров, чья искренность достойна уважения.

Зианджа

Певца Бориса Апреля многие помнят со времен "Фабрики звезд". После окончания проекта он исчез из шоу-бизнеса, но позже решился вернуться на большую сцену. Так, он стал одним из участников талант-шоу "Голос страны", где предстал в образе девушки Зианджи.

Монро

Шоувумен Монро первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине. Стоит отметить, что звезда не стесняется показывать себя без парика и без макияжа. Несмотря на то, что для украинцев смена пола - это все еще дикость, в социальных сетях Монро восхищаются и засыпают ее комплиментами.

Кейтлин Дженнер

Отец Кайли и Кендалл Дженнер - Брюс Дженнер - решил сменить пол после развода с их матерью. Мужчина всегда чувствовал себя женщиной в мужском теле, поэтому решился сделать операцию по смене пола. Так он и стал Кейтлин.

Шайло Нувель

Родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта - Шайло - мечтала сменить пол. Девочка коротко стриглась, носила мужскую одежду и принимала гормональные препараты. Так продолжалось длительное время, но сейчас, вероятно, Шайло передумала. Она вновь начала вести себя по-женски и одеваться в платья.

Анна Доронина

Модель Анну Доронину до смены пола звали Андреем. Восемь лет назад он начал готовится к смене пола. Стоит отметить, что из-за такого решения у него появились проблемы с контрактами. Модельное агентство от него отказалось. В результате у него была депрессия и он даже хотел покончить жизнь самоубийством. Сейчас, судя по всему, у Анны все хорошо. При чем девушку сравнивают со Светланой Лободой из-за схожести во внешности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич