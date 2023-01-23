Дарья Рыбак родила сына.

Украинская актриса, звезда сериалов "Сваты", "Папик" и "100 тысяч минут вместе" Дарья Рыбак впервые стала мамой. 21 января 2023 года на свет появился ее сын.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото малыша, где видно его ножки, и написала, что появление ребенка изменило ее жизнь.

"День, изменивший жизнь… День, когда родился наш сын. День, когда я стала мамой. День, когда мы стали родителями. День, когда жизнь приобрела новые смыслы. Ну, привет, сынок! Добро пожаловать в наш мир", - подписала фото Рыбак.

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Напомним, Дарья состоит в отношениях уже более двух лет. В июле 2022 года ее возлюбленный сделал ей предложение, однако неизвестно, кто этот мужчина, ведь актриса скрывает его личность и лицо.

"Любовь всегда побеждает. Я сказала: "Да"", - сказала ранее актриса.

Уже в октябре 2022 года стало известно о беременности знаменитости. Тогда девушка показала фото с уже округлившимся животиком.

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