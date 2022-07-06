Дарья Рыбак приняла предложение руки и сердца.

Украинская актриса Даша Рыбак, которая обрела популярность после съемок в популярных сериалах "Папик", "Сваты" и "100 тысяч минут вместе", сообщила приятную новость.

Ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, она согласилась. Даша показала фото, сделанное на фоне моря. В кадре счастливая Рыбак демонстрирует помолвочное кольцо, которое ей и вручил молодой человек.

"Любовь всегда побеждает. Я сказала: "Да"", - подписала снимок актриса.

Поклонники сразу же принялись поздравлять звезду с помолвкой. В комментариях они выразили слова радости и счастья за нее.

"Ура, поздравляю", "Класс, очень рада за тебя", "Будьте счастливы", "Вау! Как круто, поздравляю", "Точно любовь победит", "Счастья молодым", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Рыбак не показала своего возлюбленного. Ранее она опубликовала совместное фото, но молодого человека видно только со спины.

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал, чем снимает стресс и как жена повлияла на его политическую карьеру.

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