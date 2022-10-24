Дарья Рыбак, которая в последнем сезоне ситкома сыграла главную героиню Валентину в молодости, поделилась радостной новостью.

Украинская актриса Дарья Рыбак, которая сыграла в сериалах "Сваты", "Папик", "100 тысяч минут" и других поделилась с подписчиками своего Instagram-блога радостной новостью - она ждет ребенка.

Так, Даша опубликовала фото, очевидно, сделанное летом на закате. На снимке девушка позирует в белой майке и светлых брюках, обнимая обеими руками живот.

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"Мое тихое счастье", - кратко прокомментировала фотографию Рыбак.

Дарья Рыбак: что известно

33-летняя украинская актриса, которая в последнее время все чаще начала появляться в сериалах. Например, ее можно видеть в "Папике" с Дарьей Петрожицкой и Стасом Бокланом. Там она сыграла подругу главной героини.

В седьмом сезоне сериала "Сваты" Даше Рыбак досталась роль Валентины Будько в молодости.

Также актриса сыграла главную роль в сериале "100 тысяч минут" - картине украинского производства о жизни типичной семейной пары на карантине.

Отметим, что в июле Даша похвасталась фотографией кольца на безымянном пальце и поделилась, что она сказала: "Да".

Отношения с возлюбленным она держит в секрете, поэтому его имя публике неизвестно.

Реакция соцсетей

Вот что на радостную новость о беременности ответили подписчики актрисы:

"Дааааашка, как же это здорово!!!! У меня аж внутри так тепло стало"

"Вау, поздравляю! Так рада"

"Сейчас такие новости очень согревают сердце"

Напомним, недавно звезда "Сватов" едва втиснула пышную грудь в миниатюрный корсет.

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