Шоумен улетел на отдых вместе со своей женой.

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой вместе с супругой Ксенией решил улететь в теплые края на отдых.

Так, супруги уже успели показать несколько "летних" фотографий. На одном из снимков Евгений позирует в плавках на берегу океана, а Ксения стоит перед них в купальнике. Романтичности фото добавило то, что Кошевой обнимал свою супругу за талию и они держались за ручки.

Читайте также"Любимые люди": Макс Тарапата намекнул на роман с ОгневичСтоит отметить, что у Ксении стройная фигура. Это и не странно, ведь девушка - профессиональная танцовщица.

К тому же они показали еще одно фото, где видно их лица крупным планом. Видимо, солнце так заслепило глаза Кошевому, что он скривился.

Напомним, ранее юморист Кошевой показал роскошную квартиру в новом районе Киева и познакомил с семьей.

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