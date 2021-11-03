Супруга комика – дизайнер и бывшая танцовщица, а старшая дочь – начинающая актриса.

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой показал свою просторную трехкомнатную квартиру в новом районе Киева, познакомил журналистов с женой Ксенией и подросшими дочками Варварой и Серафимой.

Шикарные апартаменты комик и свою семью представил в программе ЖВЛ, запись которой опубликована в YouTube.

"Главное место в квартире – кухня-гостиная. Именно здесь каждый день собираются звезды. Потому что в семье Кошевых – только звезды. Отец – актер "95-го квартала", мать – дизайнер и бывшая танцовщица, старшая дочь Варвара – актриса и начинающая певица, а маленькая Серафима пока что главная вдохновительница всех членов семьи", – говорится в сюжете.

Отмечается, что утром в квартире "царит тотальный хаос", а вот вечером дома – тишина и согласие. По словам Ксении, главный секрет – дети не делают уроки дома.

Также отмечается, что после рождения дочерей супруга Кошевого не вернулась на сцену, а основала собственный бренд.

Кроме того, в сюжете указывается, что для Кошевого в воспитании дочерей существуют определенные правила – это дисциплина и хорошие оценки. В противном случае он запрещает девочкам на определенный период пользоваться смартфоном.

Напомним, недавно Евгений Кошевой в подробностях рассказал о сложных первых родах своей жены Ксении. Супруга юмориста перенесла эпидуральную анестезию, от которой она "отходила" несколько лет.

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Автор: Катерина Шварц