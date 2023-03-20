Марта Адамчук рассказала об особенностях работы в таких непростых условиях.

Артистка "Женского квартала" Марта Адамчук дала интервью, в котором рассказала о своей работе во время войны. Отметим, что после 24 февраля 2022 года проекты "Вечерний квартал" и "Женский квартал" объединились в "Единый квартал" под наставничеством Евгения Кошевого.

Артисты дают благотворительные концерты для защитников, медиков, нацгвардии и полиции, а также ездят в заграничные туры, чтобы собрать средства на потребности страны. Марта Адамчук ответила, получают ли участники команды за это гонорары.

"Символично нам платят. Никто ничего не выбивал - это их инициатива. Мы очень благодарны, что они находят возможность как-то нам символически платить", - рассказала певица.

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Она также добавила, что сейчас ее основной доход - это частные коммерческие выступления.

"Мой основной заработок - это я сама. У меня есть ФЛП (физическое лицо-предприниматель). Слава Богу, есть какая-то возможность сейчас выступать, где-то зарабатывать, платить налоги. Но я рада, что с "Кварталом" у нас есть движуха", - поделилась Марта.

Напомним, Кравец впервые призналась, почему ушла из "Квартала 95". Она заявила, что благодарна всем, кто был рядом с ней эти годы, но теперь нужно идти дальше.

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