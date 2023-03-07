Она заявила, что ей нужно идти дальше.

Украинская актриса комедийного жанра, которая обрела популярность благодаря юмористическому шоу "Квартал 95", Елена Кравец, рассказала, планирует ли возвращаться в студию.

В программе "ЖВЛ" она призналась, что хочет попробовать что-то новое, ей нужно идти дальше. Однако она благодарна всем, кто был рядом с ней эти годы, и она верит, что актеры из "Вечернего Квартала" на нее не обижаются.

"У меня нет предела благодарности судьбе, Богу, каждому в "Квартале". Я благодарна за лучшие годы своей жизни. Ощущение определенного родства за все эти годы его уже не вырубишь топором. Это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь, что они не обижены на меня", - сказала актриса.

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Елена Кравец была звездой "Квартала 95"

В 2005 году появилась телепередача "Вечерний квартал", там Елена изображала Юлию Тимошенко, Наталью Королевскую, Надежду Савченко, Олега Винника и других.

В 2015-2019 годах вместе с Владимиром Зеленским снималась в сериале "Слуга народа" в должности главы Национального банка Украины, а затем - премьер-министра.

Однако в декабре 2022 года она заявила, что ставит участие в проекте "Вечерний Квартал" на паузу. Сейчас она является ведущей программы "Тихий вечер".

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