Актриса удивила слишком смелым пляжным фото.

Украинская актриса и экс-участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей опубликовала горячее фото в купальнике. На снимке Вика натянула купальник и сдерживала его руками в области талии, чтобы он выглядел еще более обтягивающим. Подписчики смогли оценить стройную фигуру знаменитости и ее пышное декольте.

Судя по фону, артистка сделала этот снимок на пляже. Позирует она в солнцезащитных очках и с завязанными волосами.

В комментариях к фотографии Виктории Варлей оставили достаточно много комплиментов касательно фигуры.

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Кто такая Виктория Варлей

Варлей можно увидеть в таких украинских кино и сериалах: "Вспомнить себя" (2020), "Проверка на прочность" (2018), "Полюби меня такой" (2018), "Тот, кто не спит" (2017), "Ментовские войны" (2017), "СуперКопы" (2016-2022) и других.

Еще большая популярность к ней пришла в шоу Холостяк - в 12-ом сезоне Вика приняла участие, боровшись за сердце бизнесмена Алекса Топольского. Победить она не смогла - в девятом эпизоде покинула проект. Но актриса совершенно не сожалеет, поскольку после съемок "Холостяка" она уехала в США, где удачно вышла замуж.

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