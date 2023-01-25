После пост-шоу женщина призналась, что вышла замуж. Ее избранником стал некий Петр.

Одна из самых обсуждаемых участниц шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей показала теплые снимки со своим мужем Петром. Он - бизнесмен, работающий в Америке. Вика призналась, что ее избранник - человек непубличный, и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Сейчас Варлей решила приоткрыть занавес личной жизни, и опубликовала еще несколько интересных снимков со своей свадебной фотосессии.

"Без лишних слов", - сказано под публикацией.

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В комментариях за нее порадовались актриса Наталья Денисенко, экс-участница "Холостяка" Алина Ершова и другие. Объявился и бывший возлюбленный Варлей - украинский актер Тарас Цымбалюк.

Виктория Варлей на шоу "Холостяк"

Долгое время участница была фавориткой проекта, однако в девятом выпуске она покинула шоу. Как заявила сама Виктория, она ушла по своему желанию, но создатели решили не показывать этого. Также она обвинила команду СТБ в том, что они неправильно смонтировали выпуск и вырезали очень много важных деталей и эмоциональных моментов.

В интервью УНИАН Варлей рассказала, что к Алексу Топольскому у нее действительно зародились чувства, однако развивать их в условиях проекта было просто нереально - мешало отсутствие закадрового общения и небольшое количество индивидуальных свиданий (за 9 недель у нее их было всего 2).

"У меня действительно возникло чувство. Я думаю, что это было видно, когда мы пошли с Алексом плавать на закате. Но когда я вернулась обратно в гостиницу, мне было очень грустно, ведь у меня не было возможности написать ему какое-нибудь сообщение, не было возможности пофлиртовать еще. То есть когда зарождаются чувства, их нужно поддерживать, а тут они зародились и… все. И у тебя нет возможности их как-то поддерживать", - говорила экс-участница.

Напомним, кто из участниц реалити "Холостяк-12" нашел свою любовь после проекта.

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