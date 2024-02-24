Женщина узнала о проблемах со здоровьем благодаря хейту.

Американская актриса Эми Шумер, которая известна по комедийным фильмам "Красотка на всю голову", Девушка без комплексов" и другим киноработами, сообщила о серйозном заболевании. У нее диагностировали "синдром Кушинга" - это расстройство, которое возникает, когда организм в течение длительного времени вырабатывает очень много гормона кортизола (более известный как гормон стресса). Симптомами его являются ожирение определенного типа, румянец на лице и атрофия мышц.

Интересно, что к врачу женщина решила обратиться только после того, как ее захейтили в сети.

"Это были сумасшедшие недели для меня и моей семьи. Я была вынуждена сниматься в кино и в то же время терпеть хейт в интернете. Мне писали, что я изменилась, мое лицо красное и отечное. Но я благодарю Бога за ту ситуацию, потому что из-за критики я поняла, что со мной что-то не так", - рассказала Шумер в интервью для портала News Not Noise.

Видео дня

Эми призналась, что когда она узнала о своем диагнозе, то думала только о таком:

"Пока я снималась на камеру для своего шоу на Hulu, я также четыре часа подряд находилась в аппаратах МРТ, мне перекрывали вены из-за количества взятой крови, и я думала, что могу не увидеть как растет мой сын".

Но когда врачи обнаружили, что у Шумер тип заболевания, которое со временем пройдет, женщина была на седьмом небе от счастья.

"Узнать, что у меня такой тип Кушинга, который пройдет сам собой и я здорова, было для меня самой большой радостью, которую только можно себе представить", - сказала она.

Сейчас Эми чувствует себя лучше.

Что известно об Эми Шумер

42-летняя Эми Шумер - комедийная актриса, сценаристка и продюсер. Получила первую популярность, заняв четвертое место на шоу "Last Comic Standing" в 2007 году. Затем начала вести свой развлекательный проект "Внутри Эми Шумер". Позже номинировалась на премию "Эмми" за Лучшую женскую роль в комедийном телесериале. В 2015 году Шумер была включена в список 100 самых влиятельных людей года по мнению журнала "Time".

Напомним, в прошлом году у блогера Богдана Буше диагностировали "синдром Гийена-Барре" .

Вас также могут заинтересовать новости: