Актриса сломала ногу, она сейчас в больнице ждет решение врачей.

Известная Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка вышла на связь после того, как упала на сцене во время спектакля "Поезд "Одесса мама" в пятницу, 4 февраля.

Сегодня телеведущая шоу "Твій день" на 1+1 прервала молчание, опубликовав пост на своей странице в Facebook, передает пресс-служба канала.

Артистка показала себя на фото в больничной палате, успокоила всех и поблагодарила за невероятную поддержку и волнение, заботу и приятные слова, а также за своевременно оказанную помощь.

Она также прокомментировала, как все произошло и почему:

"На поклоне в финале спектакля мы с актерами танцуем коротенький танец. Я танцевала на каблуках и, наверное, не смогла вовремя сманеврировать. Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, – просто неудачно оступилась и упала", – рассказала телезвезда.

Руслана объяснила, почему столько времени не отвечала – поднялась высокая температура от стресса.

Телезвезда ждет финального решения врачей: "Вынуждена констатировать – диагноз – перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не обойтись. Все случилось накануне в пятницу вечером, так что, все специалисты для этого ответственного дела – будут только в понедельник, то есть завтра. И завтра сдам необходимые анализы. Завтра ожидаем вместе с мужем – он рядом со мной – консилиум и окончательное решение относительно операции", – отметила Руслана.

Писанка пообещала выйти на прямое включение завтра или на днях в шоу "Твій день" на 1+1 и рассказать больше.

Поклонники Русланы писали слова поддержки: "Быстрого выздоровления без последствий", "Русланочка, ты всех лечила и помогала. Теперь направь свою энергию на себя".

Поддержали коллегу телезвезды и актеры Юрий Горбунов, Олеся Жураковская, Ольга Сумская, Борис Барский, продюсер шоу "Твій день" Егор Гордеев и другие.

"Все будет хорошо!", – написала Сумская. "Выздоравливай, Руся!", – пожелал Горбунов. "Скорейшего выздоровления", – написал Виктор Андриенко.

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