Актрисе вызвали скорую помощь.

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка потеряла сознание прямо на сцене. Она упала во время спектакля в Киеве.

Об этом сообщает Amazing Ukraine.

Инцидент произошел 4 февраля, в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве. Писанка внезапно потеряла сознание во время выступления. Она играла в спектакле "Поезд" Одесса-мама". Зрители сильно испугались, когда увидели падение актрисы.

Актеры, которые были вместе с Писанкой на сцене, отреагировали мгновенно. Они начали спрашивать, есть ли среди зрителей в зале врач, а потом вызвали скорую помощь.

Инцидент попал на видео. На нем можно увидеть, как Писанка улыбается, а потом внезапно падает.

Что случилось с актрисой и в каком она сейчас состоянии - не сообщается. Писанка не комментирует потерю сознания в социальных сетях, хотя в комментариях уже появились вопросы от взволнованных фанатов ведущей.

Напомним, недавно Руслана Писанка рассказала о проблемах со здоровьем после похудения. Она призналась, что из-за потери веса у нее "летели" зубы и волосы. У актрисы начались проблемы со здоровьем.

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