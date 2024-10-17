Певица выдала очередное циничное заявление о войне в Украине.

В прошлом украинская певица, а сейчас предательница Таисия Повалий, которая поддерживает путинский режим и живет в РФ, наговорила порцию бреда. Путинистка призвала поддерживать оккупантов, которые ее якобы защищают.

Повалий с началом полномасштабного вторжения уже далеко не впервые выдает циничные заявления в стиле кремлевской пропаганды. На этот раз в комментарии для российских СМИ она выдала, что ее сердце вместе с захватчиками на фронте.

Россию она назвала своей родиной, забыв, что большую часть своей жизни прожила в Украине и родилась в Киеве.

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В дополнение, Повалий публично призвала оказывать всяческую помощь российской армии, которая напала на ее настоящую родину и убивает украинцев. Свое заявление она аргументировала тем, что оккупанты якобы защищают ее, правда, непонятно от кого.

"Надо жить, радоваться жизни. И своей радостью помогать ребятам, которые на фронте. Мы должны их поддерживать всячески. Кто не может материально - морально. Я, естественно, душой и сердцем с ребятами, которые меня защищают, которые защищают родину", - выдала путинистка.

Более того, певица высказалась о своих родственниках, которые продолжают жить в Украине и не бежали, как это сделала она много лет назад. Повалий заявила, что ее родные якобы "одурманены", но она верит, что скоро они изменят свое мнение.

Стоит указать, что артистка в 2023 году окончательно оборвала связь с Украиной. Она стала гражданкой РФ. После этого предательница назвала вторжение россиян в Украину "спасением". Она публично поддерживает нападение российских войск на Украину и регулярно демонстрирует поддержку действиям Кремля.

Напомним, ранее известный украинский поэт разнес Повалий и назвал ее "живым трупом". Евгений Рыбчинский написал стихотворение о предательнице и опубликовал его в сети.

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