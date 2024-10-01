Рыбчинский написал стихотворение о предательнице и опубликовал его в сети.

Известный украинский поэт Евгений Рыбчинский публично обратился к певице Таисии Повалий, которая предала Украину и стала на сторону оккупантов после начала кровавой войны. Политик посвятил скандальной артистке красноречивое стихотворение, в котором назвал ее "ведьмой, продавшей душу Путину".

Поэзию Рыбчинский опубликовал на своей странице в Instagram. В своем стихотворении он вспомнил российского диктатора и отметил, что предательница поет для тех, кто уничтожает ее родину.

Поэт отметил, что из-за таких, как Повалий "в Украину пришла страшная война". А также он добавил, что если бы мог предвидеть, что исполнительница предаст Украину, то никогда бы не дружил бы с ней и не писал песен для нее.

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К слову, ранее Евгений и Таисия находились в дружеских отношениях. Долгое время они сотрудничали. В частности, поэт писал слова и музыку к песням предательницы, которые впоследствии стали хитами. Среди таких "Просто Тая", "Этот дождь надолго", "Чертополох", "Не спрашивай меня почему", "Будет так". Рыбчинский оборвал связи с Повалий после ее переезда в РФ.

Отметим, что артистка в 2023 году окончательно отреклась от Украины. Она стала гражданкой РФ, а затем назвала вторжение россиян в Украину "спасением". Предательница публично поддерживает нападение российских войск на Украину и политику Кремля.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство юстиции Украины хочет лишить всего Таисию Повалий. За поддержку путинского режима предательница может остаться без имущества и прав на музыкальные произведения.

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