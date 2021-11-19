Некоторые из знаменитостей талантливы не только в карьере, но и в искусстве обольщения.

Верность и постоянство - качества, которые не знакомы персонам, попавшим в этот список. Голливудские селебрити покоряют не только известных режиссеров, но и очаровательных дам, не сумевших устоять перед мужским обаянием. УНИАН расскажет, кто же из голливудских звезд считается наиболее отчаянным ловеласом.

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Брэдли Купер

Голливудский красавчик уже давно числится в рейтингах самых красивых мужчин планеты.

Фильмы с его участием собирают полные кинозалы, а поклонницы после очередной премьеры судорожно красят волосы в белый цвет. Это и не удивительно - странная тяга Купера к блондинкам подтверждается его "послужным списком". Актеру приписывали романы с Дженнифер Лопес, Кэмерон Диас, Дженнифер Энистон и Рене Зельвегер. Может быть, тайное оружие Купера - язык, ведь он входит в десятку знаменитостей-полиглотов.

Джордж Клуни

Американским актером восторгаются и мужчины, и женщины. Первые хотят быть похожими на него, а вторые - обладать им.

Клуни за свою жизнь встречался со многими девушками: моделями, телеведущими и даже официантками. Даже был замечен с послом Доброй Воли ВВФ - Стейси Киблер. Но всё это было, конечно, до Амаль - женщины, на которой Клуни решил жениться.

Джуд Лоу

Восхитительный харизматичный герой фильма "Красавчик Алфи" сразу завоевал сердца миллионов девушек на планете.

В жизни американская звезда ведет себя так же. Ему приписывали романы с Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Николь Кидман. Однако ничем серьезным эти связи не окончились - как любой творческий человек, Лоу всегда будет находиться в поиске идеальной женщины.

Леонардо Ди Каприо

"Выживший" - роль, которая однозначно подходит актеру и абсолютно недоступна для его избранниц.

Ди Каприо никогда не скрывал своих отношений, даже мимолетных. Его часто замечали на светских мероприятиях в паре с ангелами Victoria's Secret. Кроме того, оскароносец предпочитает исключительных девушек - красивых и обаятельных. Блейк Лайвли и Рианна - как раз из таких. Кстати, единственная дама сердца, которая держала позиции довольно долго - это модель Жизель Бундхен. Пара встречалась около пяти лет.

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Автор: Кристина Кащавцева