Знаменитости нередко становятся жертвами безумных преследователей.

Звездная жизнь не так проста и беззаботна, как может показаться обычным людям. Известность имеет свою темную сторону. Знаменитости часто сталкиваются с повышенным интересом фанатов к своей персоне.

Некоторые поклонники заходят дальше: везде преследуют звезду, подкидывают пугающие записки и подарки, звонят в дверь и на телефон, запугивают знаменитость и угрожают ей. Таких преследователей называют сталкерами. Из-за сталкеров многие известные люди вынуждены переезжать или нанимать охрану.

Ранее мы рассказывали, какие звезды ненавидят друг друга.

Джоди Фостер

Американская актриса Джоди Фостер в юности целых 6 лет жила в постоянном страхе. Крайне настойчивый фанат много лет звонил и писал ей, отсылал письма и преследовал на улице. Однажды мужчина напал на неё прямо на улице и чуть не изнасиловал. Полиция отказалась помогать Джоди, поскольку преследователь имел богатого отца.

Как оказалось, сталкер Фостер по имени Джон Хинкли стал одержимым актрисой после фильма с её участием. Он пытался всячески добиться её внимания. В конечном счёте он решил поразить её убийством президента. После неудачного покушения на Рональда Рейгана Хинкли поместили в психиатрическую больницу.

Ким Кардашьян

Преследователя Кардашьян звали Шон Боумен. Он был одержим идеей завести роман со звездой. Поклонник писал Ким в соцсетях и признавался в любви. Затем сталкер стал преследовать звезду в реальной жизни и повсюду ходить за ней в маске. Ким очень боялась за свою жизнь и опасалась выходить из дома. К счастью, преследователя задержала полиция.

Слава Каминская

Вокалистка группы "НеАнгелы" стала жертвой сталкинга в 2020 году. Певице долгое время писал в соцсетях поклонник с угрозами, а позднее нашел её дом. Преследователь нашел её квартиру и пытался войти в дом, посещал её концерты и угрожал вживую, пытался передать подозрительные конверты. Сталкер уверял, что сын Каминской Леон это его ребенок.

Певица не раз обращалась в полицию, но мужчине так и не было выдвинуто обвинение.

Джон Леннон

История преследования Джона Леннона фанатом закончилась трагично. Звезда группы The Beatles был убит своим бывшим поклонником Марком Чепменом. Чепмен был восхищен Ленноном в юности, но с возрастом разочаровался в певце. Он стал одержим навязчивой идеей убить звезду и таким образом прославиться.

К убийству Чапмен готовился несколько месяцев и даже рассказал об этом жене. 8 декабря 1980 года он взял автограф у Джона Леннона утром, а вечером встретил певца у его дома. Чапмен пять раз выстрелил в Леннона, и певец умер от кровопотери. За это убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Мадонна

Читайте такжеОсадчая, Повалий, Брежнева: кто из звезд родил первенца до 20 летЗнаменитость стала жертвой преследователя Роберта Дьюи Хоскинса. Он преследовал певицу и требовал, чтобы она вышла за него замуж. В случае отказа он обещал убить звезду. Маньяк трижды пытался проникнуть в дом Мадонны. По слухам, он даже пытался перерезать певице горло.

За преследование Хоскинс получил 10 лет тюрьмы, а Мадонна заявила, что даже на суде боится маньяка.

Кристина Соловий

Украинскую певицу два года преследовал и угрожал навязчивый поклонник. Фанат даже сорвал несколько концертов звезды, из-за чего певица пострадала от более полумиллиона гривен убытков. Фанат вычислил адрес певицы и пришел к ней домой, но Кристина спряталась в доме.

Полиция задержала 24-летнего харьковчанина. Ему грозит 6 лет тюрьмы. Соловий так и не смогла избавиться от чувства тревоги и до сих пор боится открывать новые сообщения.

Автор: Екатерина Пулатова