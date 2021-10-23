Виктория Смеюха назвала мужчин, с которыми закрутила бы роман.

Украинская певица Виктория Смеюха в интервью Славе Демину рассказала, что ей импонирует рэпер "Позитив" (Алексей Завгородний, - УНИАН). Потенциально у них могли бы сложиться романтические отношения, если бы он вел более здоровый образ жизни.

По словам певицы, она тесно общается с экс-женой "Позитива" Анной. И она знает, что Завгородний время от времени злоупотребляет алкоголем.

"Мне импонирует Позитив, но, скажу честно, у него есть вредная привычка. Я так понимаю, что он злоупотребляет иногда. Возможно, сейчас он другой", – отметила певица.

При этом девушка назвала мужчин, с которыми могла бы закрутить роман. Ими оказались артист Дзидзьо, повар Евгений Клопотенко, певцы Виталий Козловский и Макс Барских.

Читайте такжеНастя Каменских и Потап показали, как проводят каникулы в ОАЭ (фото)Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" откровенно рассказала о конкуренции со Славой.

Кто такая Вика Смеюха

Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у неё контральто - низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс".

В 2006 году группа "НеАнгелы", продюсером которой был Юрий Никитин, выпустила дебютные синглы. Популярность группы быстро набирала оборотов. Бессменными солистками являлись Виктория Смеюха и Слава Каминская. Вот только в 2021 году "НеАнгелы" распались, и девушки начали строить сольные карьеры.

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Автор: Диана Могилевич