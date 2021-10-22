Виктория Смеюха отметила, что активно работает над сольным проектом.

В начале марта стало известно, что женская группа "НеАнгелы" распадается, просуществовав почти 15 лет. Это решение принял продюсер Юрий Никитин, так как не видел смысла продолжать работать с артистками. И Слава Каминская, и Виктория Смеюха не растерялись, они объявили о начале сольной карьеры.

Виктория в эксклюзивном интервью поведала о конкуренции со Славой и слухах о возобновлении группы. Об этом она рассказала в программе "Слава +".

Певица не скрывает, что с трудом восприняла новость о закрытии группы. Однако она с благодарностью относится к тем 15-ти годам активной жизни, которые у нее были.

Читайте такжеОльга Фреймут рассказала, могут ли леди пить водку"Я считаю, что все что происходит – не зря. Я принимаю с благодарностью все, что происходит в этой жизни. Но я была в ужасе. Я очень расстроилась и мне нужно было прощаться с обычной жизнью, обыденной, к которой я привыкла", — призналась она.

Она отметила, что на данный момент коллектив продолжает выступать на закрытых мероприятиях.

"Слишком много мы дали людям, чтобы вот так резко уйти", — заявила Виктория.

Она вспомнила, как в период работы в группы у них был необычный концерт, они со Славой пели исключительно для влюбленной пары, причем этот сюрприз организовала девушка. Также им часто приходилось отбиваться от повышенного внимания со стороны мужчин.

Не обошлось и без провокационного вопроса. Слава и Виктория одновременно выпустили сольные клипы. Так, ролик первой набрал более шести миллионов просмотров на YouTube, а вот Виктория такими успехами похвастаться, увы, не может (у нее 858 тысяч просмотров, — УНИАН).

"Есть некоторые моменты, которые мы не можем до конца говорить на камеру. У каждого артиста есть своя стратегия. Возможно, я стратегию не выстроила настолько четко, как это делала Слава по развитию своего первого трека. Но я ощущаю, как моя песня пошла в народ", — ответила артистка.

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Автор: Каролина Гайдук