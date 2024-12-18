Злата Огневич спела в дуэте с известной певицей из России (фото)

Они выступили на одной сцене.

Украинская певица Злата Огневич вышла на сцену "Октябрьского дворца" вместе с певицей родом из России Юлией Юриной. Девушки спели в дуэте.

Известно, что Юрина давно живет в Украине и поддерживает нашу страну в развязанной России войне. Она неоднократно осуждала террористический режим Кремля и говорила о том, что не планирует возвращаться в страну-агрессора.

Также Юрина жаловалась на то, что не может получить украинское гражданство, хотя 10 лет живет в Украине. Кроме того, она говорила, что не считает себя россиянкой.

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"Я не считаю себя русской, потому что 10 лет живу в Украине, тут же плачу налоги, здесь моя группа, здесь мой муж, вся моя жизнь. Мне очень страшно, что у меня есть красная метка дьявола, этот паспорт, по которому меня будут судить. Потому что даже когда мы с мужем уезжали на Занзибар на Новый год, все местные очень плохо отзывались о россиянах. Куда бы ни приехали россияне – их всюду не любят. И для меня это сейчас главная проблема, мне нужно сменить гражданство, потому что я не считаю себя причастной к тем россиянам, которые в России. Я украинка, и мне не хочется быть под влиянием их репутации. Это не моя репутация, это репутация их", - говорила ранее Юрина.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России Юлия волонтерит, ездит на деоккупированные территории и дает благотворительные концерты.

Напомним, ранее Юлия Юрина рассказала об отношениях с родителями-россиянами.

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