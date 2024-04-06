Они не верят ее словам о войне в Украине.

Известная певица родом из России Юлия Юрина, которая осуждает кровавую политику Кремля и даже сожгла свой российский паспорт, рассказала об отношениях с родителями.

Оказалось, что экс-солистка группы "YUKO" пытается донести правду о событиях, происходящих в Украине. Но ее мама и отец верят только пропаганде, которую показывают в РФ.

"У меня много в телефоне фотографий: неразорвавшиеся ракеты, мертвые лошади, люди, которые пережили оккупацию или не пережили, истории от их родственников. Но это все нивелируется тем, что предлагает им российская пропаганда. Все, о чем я говорю - они не верят, а верят в то, что им говорят. У меня нет ощущения, что они меня любят как дочь, у меня есть ощущение, что они просто пытаются выразить свое недовольство жизнью, как будто я виновата в этой войне", - рассказала Юлия в интервью "Суспільне Культура".

Поэтому любые разговоры с родителями заканчиваются у певицы скандалами и непониманием друг друга.

"Мы говорим на повышенных тонах, мы ссоримся. Последний раз, когда они мне звонили, был огромный скандал из-за концерта с украинским традиционным творчеством. Все, что я получила: "Как ты посмела сказать, что Россия идет на х*й?". Это единственный вывод, что они мне говорят", - отметила Юрина.

И добавляет, что не видела родных с 2019 года. Однако, если с ними что-то произойдет - она не сможет приехать.

"Мне приходится сейчас уже думать, что мне потом надо будет придумывать, потому что я не могу туда приехать. Меня посадят лет на 20, а то больше. Потому что вся моя деятельность, которую я сейчас делаю, я уже наговорила на несколько статей себе, если я приеду в РФ. А родители стареют и я очень часто задумываюсь, что делать, если они умрут", - сказала девушка.

К слову, Юлия более 12 лет не может получить украинское гражданство. Она постоянно демонстрирует свою проукраинскую позицию и популяризирует нашу страну.

Напомним, ранее известная украинская журналистка Алина Доротюк рассказала о конфликте с родственницей из РФ.

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