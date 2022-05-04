Певица преодолела нелегкий путь.

Украинская певица Злата Огневич запланировала благотворительные концерты в США, чтобы собрать деньги для помощи Украине.

Так как улететь напрямую из Киева в США она не могла, ей пришлось ехать во Львов, чтобы оттуда на машине ее увезли в Варшаву, а затем она улетела бы в Чикаго.

Но по дороге во Львов поезд остановился посреди поля. А все из-за того, что неподалеку накануне были нанесены ракетные удары со стороны российских оккупантов. Так, звезда решилась сойти с поезда и пешком дойти до трассы, чтобы поймать попутку.

Огневич пришлось идти через заросли, в которых она к тому же потеряла свой телефон. Заметила она пропажу, когда уже спустилась к дороге. Но она таки вернулась назад и нашла свой телефон.

"Это просто адский пипец. Ну ничего, теперь зато я буду знать, что никогда и ни за что в этой жизни не пропаду", – сказала певица.

Злата добавила, что сейчас с ней все хорошо. Она уже в Польше и скоро отправиться в США.

Напомним, ранее Злата Огневич и Артем Пивоваров представили чувственную совместную песню.

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