Они сняли клип на первую совместную композицию "До весны".

Украинские артисты Злата Огневич и Артем Пивоваров выпустили чувственную композицию на украинском языке, которая получила название "До весни". В клипе они попытались воссоздать мистическую атмосферу зазеркалья.

К слову, в основу песни легли слова из произведения "До весни" украинского поэта-мистика Богдан-Игоря Антонича, который успешно переплетал фантастические и реалистические мотивы в своем творчестве.

"Песня "До весни" – светлая и вдохновляющая, но именно в видеоработе с помощью зеркальных отображений мы транслировали, что совсем не такую весну мы все ждали", - описал свой новый клип Артем Пивоваров.

"Еще никто в Украине не делал подобного – открыть стихи знаковых поэтов для украинской культуры с помощью современной музыки", - написала Злата в своем Instagram-блоге.

Напомним, Святослав Вакарчук снял новый клип на песню "Обійми" в разрушенном Харькове.

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