Олег Плахотнюк был в шоке от расставания Огневич и Задворного, ведь у них были чувства друг к другу.

Участник второго сезона романтического реалити Олег Плахотнюк рассказал, что изначально финалисты Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный больше других нравились Злате Огневич.

Об этом он сказал на YouTube-канале BAHAREVA govorit.

По словам Олега, Дима - это красивая картинка. Он достаточно харизматичный мужчина, чем и привлекает женщин. А вот Задворный завоевал сердце Златы благодаря острому уму.

Кроме того, как сказал Олег, Андрей на протяжении всего проекта был уверен в том, что станет победителем.

"Он об этом говорил. Не прямо так, что я буду победителем, я у вас выиграю, а "я завоюю сердце Златы". Но у него это было от души. Скорее всего, что он ее любил. Я с ним говорил после финала, он приезжал в Хмельницкий. Он при мне звонил Злате и по видеосвязи с ней общался. Для меня пост-шоу было шоком", - вспомнил Олег.

Читайте также"Важна любовь к себе": Ксения Мишина поделилась жизненной мудростью о своей красотеНапомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. А второй финалист проекта Дмитрий Шевченко ушел с кольцом в слезах, ведь девушка отвергла его предложение.

Злата пробыла вместе с Андреем всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

17 декабря в "историях" Задворный рассказал, что не скучает по Злате и не испытывает к ней никаких теплых чувств.

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Автор: Диана Могилевич