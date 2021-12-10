Пара огорошила новостью о возобновлении отношений.

Предприниматель Олег Плахотнюк, который боролся за сердце певицы Златы Огневич во втором сезоне "Холостячки" во время пост-шоу сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Ею оказалась его вторая жена Яна, с которой он разошелся перед участием в реалити.

Мужчина признался, что проект изрядно повлиял на него. После съемок он понял, что делал не так в отношениях с экс-супругой.

Читайте также"Это очень больно": фаворит зрителей из "Холостячки" рассказал об Огневич и изменеВлюбленные постоянно общались, ведь у них общий ребенок. По словам женщины, в их отношениях было много романтики, но она внезапно исчезла. После "Холостячки" Олег переосмыслил отношения с Яной и сделал все, чтобы восстановить их.

Затем в студии появилась дочь пары. Она постоянно жалась к папе.

Несмотря на то, что у Олега и Яны есть ребенок, пара никогда не была в официальном браке. Мужчина решил это исправить и на глазах у всей страны сделал предложение.

"Ты подарила мне замечательную дочку. Ты делаешь меня на самом деле счастливым мужчиной. Но благодаря проекту я понял, что кое-что сделал не так. Сейчас я хочу это исправить. Я хочу, чтобы ты стала моей женой", – заявил Плахотнюк.

Женщина ответила "да".

Однако это не единственное предложение на пост-шоу. Своей избраннице также сделал предложение Павел Богда, который покинул шоу еще в начале. Девушка тоже согласилась.

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Автор: Марта Гичко