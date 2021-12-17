Задворный не сдержал эмоций и раскритиковал своих хейтеров.

Победителя шоу "Холостячка" Андрея Задворного после расставания со Златой Огневич продолжают "атаковать" вопросами об их отношениях.

В этот раз в Instagram мужчину спросили, скучает ли он по Злате.

"Нет, не скучаю. И никаких теплых чувств не испытываю после просмотра пост-шоу и потом некоторых эпизодов в посте, который был после него. Слез в "сторис", - возмутился Задворный.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки" ответил на самый острый вопрос зрителей шоу о Злате ОгневичОн говорит, что и за это видео его захейтят, но, по его мнению, это слезы были для того, чтобы вызвать сочувствие к себе.

"В меня полетело это все, как пуля. Потому что после этих слов и слез все дерьмо вылилось на меня", - заявил Андрей.

Он заверил, что после расставания ему действительно было больно. Но сейчас на него обрушился такой негатив, будто бы он бросил женщину, отобрал у нее квартиру и машину.

"Мы встречались 1,5 месяца. Расстались по моей инициативе, но по-человечески, поэтому угомонитесь, я вас прошу. Я ничего не сделал такого, чтобы вы дерьмили меня настолько!" - подытожил победитель "Холостячки".

Напомним, в финале шоу "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Пара пробыла вместе всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

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Автор: Ольга Робейко