Цимбалару рассказала, в каких отношениях с бывшим.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Женский доктор" и "Папик" Анастасия Цимбалару, которая призналась, что потеряла слух, рассказала о своей личной жизни после развода. Артистка поделилась, поддерживает ли связь с бывшим мужем - актером, звездой сериала "Поймать Кайдаша" Григорием Баклановым.

В программе "Ранок у великому місті" актриса призналась, что сейчас она не состоит в отношениях. После развода с экс-возлюбленным Анастасия пока не ходит на свидания. Вероятно, после 2-летнего брака знаменитость хочет некоторое время побыть одна.

"Нет, на свидания не хожу", - лаконично объяснила звезда.

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Цимбалару также ответила, общается ли с Баклановым после разрыва. По ее словам, они разошлись без скандалов и остались в хороших отношениях. На премьеру мультфильма "Гадкий Я 4", одну из героинь которого озвучила актриса, пришел Григорий, чтобы поддержать бывшую жену.

"Кстати, мой бывший муж обещал прийти и поздравить меня с премьерой. Поэтому, я в поисках, где же он", - с юмором сказала Анастасия.

Как известно, звездные супруги состояли в отношениях 10 лет, два из них они были в браке. В марте 2024 года Цимбалару опубликовала пост, где шокировала поклонников новостью. Стало известно, что звездная пара решила расстаться.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару призналась в расстройстве пищевого поведения. Она долгое время боролась с болезнью.

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