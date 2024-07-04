Актриса рассказала, что стало причиной потери слуха.

Звезда сериалов "Женский доктор" и "Папик", известная украинская актриса Анастасия Цимбалару ошарашила новостью поклонников. Знаменитость рассказала, как неожиданно перестала слышать.

В своем Instagram 31-летняя актриса поделилась, что первые признаки проблем со здоровьем она заметила месяц назад. Однажды она проснулась и поняла, что абсолютно ничего не слышит. По ее словам, левое ухо вообще не улавливало звуков, но правым она могла услышать хотя бы какие-то слова. Анастасия порой совсем не понимала, что ей говорят и даже не слышала себя:

История началась где-то месяц назад, когда я просто проснулась утром и поняла, что я ничего не слышу. В прямом смысле слова - я просто оглохла. Я абсолютно ничего не слышала левым ухом, с правым - ситуация была немного лучше. Было такое ощущение, будто я нахожусь под водой. Было высокое давление в ушах, я не могла идентифицировать, откуда доносятся звуки, я не могла слышать, о чем со мной разговаривают люди. Более того, когда я пыталась говорить самостоятельно, я не слышала даже саму себя. Видео дня

Тогда проблемы со здоровьем артистка списывала на смену погоды и перепады давления. Поэтому продолжала работать. Однако во время съемок Цимбалару поняла, что работа стала испытанием, потому что просто не слышала коллег. Позже ситуация ухудшилась, и Анастасия слышала только постоянный ультразвук.

"Я подумала, что это связано с погодой, потому что тогда как раз шел дождь, были резкие перепады температуры. Я поехала на съемочную площадку, и я практически не могла работать, потому что я не слышала, как ко мне обращаются люди. На следующий день ситуация усугубилась тем, что у меня начались постоянные шумы в ушах, как будто это старый телевизор, который шипит. К этому добавился какой-то тоненький ультразвук, который просто сводил меня с ума", - добавила звезда.

Знаменитость говорит, что долгое время даже врачи не могли понять, в чем причина потери слуха. После многочисленных обследований оказалось, что Цимбалару заболела гайморитом с осложнениями. Тогда актриса начала немедленное лечение, но гарантий, что она снова сможет слышать на 100% ей никто не дает.

"Все это состояние меня доводило просто до безумия. Я не могла нормально жить, не могла самостоятельно передвигаться по улице, не могла ни с кем говорить по телефону. Я начала искать причину, бегать по врачам. Я сдавала много анализов, и все говорили мне, что надо садиться на гормональную терапию. Случайно я нашла клинику, где выяснилось, что у меня гайморит, который дал такое осложнение. Никто не мог мне гарантировать, что мой слух вернется", - вспомнила актриса.

Сейчас Анастасия продолжает лечиться и слух вернулся к ней, но частично. Проблемы до сих пор есть и артистка плохо слышит. Однако она не теряет надежду и верит, что скоро ее состояние улучшится.

"Сейчас я почти закончила свое лечение. Еще есть определенные проблемы. Я до сих пор плохо слышу, то я продолжаю понемногу налаживать состояние своего организма. Я очень надеюсь, что совсем скоро я вернусь к своей нормальной жизни", - подытожила знаменитость.

Напомним, ранее Анастасия Цымбалару призналась, что страдала расстройством пищевого поведения. Актриса долгое время боролась с этой проблемой.

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