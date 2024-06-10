Олеся Власова рассказала, что ее путь к украинскому был странным.

Украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" Олеся Власова призналась, что после начала полномасштабного вторжения полностью отказалась от русского языка. Знаменитость поделилась, что почувствовала отвращение к стране-агрессорке и всему, что связано с ней.

По словам актрисы, ее путь к переходу на украинский был необычным. Она даже обращалась к преподавателю украинского, чтобы овладеть языком. Однако первым, что подтолкнуло к обучению, была роль в спектакле.

"С началом российского вторжения я полностью перешла на украинский язык. Меня начало тошнить от русского, понимаете? До этого начала осваивать украинский для работы. Меня пригласил на роль в спектакле DreamWorks режиссер Давид Петросян. Но была проблема с языком, нужно было, чтобы он стал для меня естественным. Пошла на трехдневный интенсив к очень интересному преподавателю Игорю Аронову, где прорабатывала зарождение в себе украинского языка. Прямо с первого звука, с первого слова. Так, чтобы он вошел в меня органично", - указала Власова в интервью для OBOZ.UA.

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Она также поделилась, что в детстве вообще не читала украинской литературы, поэтому словарный запас русского был значительно больше. Поэтому Олеся решила обратиться за помощью к украинской музыке, чтобы запоминать как можно больше украинских слов. Сама актриса называет свой путь отказа от русского "странным".

"К сожалению, в детстве все что прочитала (а я была еще та читалка) - это книжки на русском языке. У нас в коммунальной квартире жила соседка, которая работала в библиотеке. И каждый день приносила мне сумками книги. У меня нет такого словарного запаса украинских слов, как русских. Поэтому я все это прорабатывала на уровне энергетики - и это у меня зашло, как мелодика, как пение. Короче говоря, к украинскому языку я прошла странный, но очень интересный путь", – добавила звезда.

Напомним, ранее Евгения Власова высказалась о языковом вопросе: "Поем на русском, чтобы быть нужными".

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