Он считает, что нельзя людям что-то навязывать.

Звезда "Маски-шоу" Борис Барский высказался относительно того, почему не переходит на украинский язык. По его словам, он родом из Одессы, а русский язык в этом регионе - культурное наследие.

Но и это не все. В интервью "Гончарова подкаст" он сказал, что вся его семья всегда разговаривала на двух языках - украинском и русском. Он тоже может разговаривать на украинском, но тогда в его речи "не будет души и искренности", потому что думает он все равно на русском.

"Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто. Буду говорить, как Google-переводчик. В этом не будет души и искренности. Меня часто просят записать какие-то поздравления на украинском языке. Я записываю и понимаю, что гораздо искреннее и душевнее, я бы записал на том языке, на котором говорю. Это не оправдание. Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколения динозавров, которые вымерли или совсем скоро вымрут. Подождем, когда я вымру", - сказал Барский.

Он отметил, что военные на фронте тоже разговаривают на русском языке, и это не проблема. Актер уверен, что нельзя людям что-то навязывать.

"И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", - подытожил артист.

Напомним, ранее хореограф и военный Дмитрий Дикусар высказался о языковом вопросе.

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