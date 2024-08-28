Актер рассказал, какие задачи выполняет сейчас.

Известный украинский актер, звезда сериала "Крепостная" и фильма "Конотопская ведьма" Александр Печерица рассказал о службе в рядах ВСУ. Артист, уволенный в запас, назвал направление работы с военными.

Как известно, знаменитость с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны. Актер пополнил ряды128-го батальона 112-й бригады. По словам Александра, он воевал в самых горячих точках, в частности, участвовал в боевых задачах на Киевском и Харьковском направлениях.

"Я был водителем транспортного средства, которое занимается или эвакуацией своих собратьев, или отправляется на усиление в самое сложное место. Я прослужил полтора года на самых горячих направлениях. Это было и освобождение Киевщины, и стратегический объект. Плюс потом в апреле (2022 года - УНИАН) мне пришлось защищать Харьковщину", - рассказал Печерица.

Артиста уволили в запас ВСУ по "личным причинам", о которых он не хочет говорить. Сейчас, как признается кинозвезда, он занимается психологической реабилитацией бойцов.

"Я до сих пор выполняю определенные задачи для нашей бригады. Будучи в запасе, я прошел подготовительные обучения по психологическим тренингам. Это программа, которая занимается военной психологией. Она при определенных обстоятельствах, при небольшом интервью в течение 20-30 минут может выяснить, насколько тот или иной боец после ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - УНИАН), определенного инцидента, на сегодня может быть опасным для себя или других. Немало ребят, которые нуждаются в психологической реабилитации на ротации, на декомпрессии. Поэтому я чувствую свое призвание уже будучи в запасе этим заниматься и предоставлять все, что я могу, умею, чего приобрел, чтобы оказывать им помощь. Потому что ребята в ней нуждаются", - добавил Александр.

Напомним, ранее Александр Печерица рассказал, почему пошел в ВСУ в начале войны.

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