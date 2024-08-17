Мужчина также признался, как изменилась его жизнь.

Украинский актер Александр Печерица, который известен по сериалам "Крепостная" и "Век Якова" рассказал, почему решил пойти на фронт.

Он отметил, что до войны у него небыло никакой военной подготовки и его желание пойти в ВСУ было волей случая.

"Я никогда не планировал и не мечтал менять профессию. Потому что это дело моей жизни, самое любимое из того, чем занимаюсь. В первые дни вторжения, когда на улицах Киева на полную готовились к обороне города, я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте. Спросил, чем могу быть полезным. Говорю: "У меня есть автомобиль, две руки, две ноги, готов делать, что скажут", - вспомнил Печерица в интервью изданию OBOZ.UA.

Видео дня

По словам актера, сначала он помогал возводить укрепления, потом развозил военным еду и решал проблемы с лекарствами. А потом пошел в военкомат. Тогда Печерице сказали такие слова:

"Там мне сказали, что необходимо брать в руки оружие, потому что на Киев идут вражеские колонны, надо отбиваться. Я мобилизовался. Было непросто, потому что должен был привыкать ко многим вещам. Первое и самое главное: ты себе больше не принадлежишь. Не можешь сам куда-то пойти или поехать. Иногда создавалось впечатление, что ты будто больше не ты. И это сложно. Во-вторых, очень много вещей, к которым привык в повседневной жизни, внезапно исчезают. Особенно на линии фронта. Помыться где-то теплой водой - это роскошь. И часто просто помыться, когда ты на передовой, в боях - нереальная задача".

Через полтора года Александр уволился со службы. Однако отмечает, что до сих пор держит связь со своим подразделением и параллельно получает образование военного психолога.

"Хочу быть полезным и в дальнейшем. Посещаю специализированные курсы, где нас учат, в частности, определять, насколько тот или иной боец, находившийся некоторое время в экстремальных боевых условиях, нуждается в психологической реабилитации, а также преподают методики адаптации военнослужащих к обычной жизни", - добавил Печерица.

Напомним, ранее актер-воин Александр Печерица назвал причину, по которой не публикует совместные фото с женой.

Вас также могут заинтересовать новости: