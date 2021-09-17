Фото в косметической маске вызвало нешуточную дискуссию среди поклонников поп-певицы.

Певица Настя Каменских взбудоражил сеть странным селфи.

На опубликованной в Instagram фотографии звезда предстала в самом банном полотенце и с собранными в хвост волосами. А лицо артистка покрыла косметической маской.

"Эй! Доброе утро", – подписала на английском Каменских утреннее селфи.

Фото в косметической маске вызвало нешуточную дискуссию среди поклонников поп-артистки. Кому-то экспериментальное фото певицы понравилось, а кому-то наоборот показалось несколько чрезмерным и провокативным.

Некоторые пользователи намекнули, что Каменских просто украла образ Дженнифер Лопес: "На Джей Ло похожа / Я вчера такое видела в инстаграмме у Дженнифер Лопес"

А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?

Сейчас не очень понятно: то ли певцы, то ли шуты

Я вами восхищаюсь! Вы очень красивая! А что за маска?

Кривляка

Такая жизнерадостная и милая звездочка

Что-то, Анастасия, вы потолстели.

Снимаешь маску, а там – Потап

Я была лучшего мнения о барышне, а в реальности – сама невоспитанность и беспардонность. Дочку ей, может, успокоит свой стыд и колхозный нрав

Словно змеиную кожу снесла. Настя, ты самая лучшая

Ужас!

Мне одной кажется, что это какая-то глупость, которая не к лицу взрослому человеку?

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Автор: Виолетта Орлова