Певица Настя Каменских взбудоражил сеть странным селфи.
На опубликованной в Instagram фотографии звезда предстала в самом банном полотенце и с собранными в хвост волосами. А лицо артистка покрыла косметической маской.
"Эй! Доброе утро", – подписала на английском Каменских утреннее селфи.
Фото в косметической маске вызвало нешуточную дискуссию среди поклонников поп-артистки. Кому-то экспериментальное фото певицы понравилось, а кому-то наоборот показалось несколько чрезмерным и провокативным.
Некоторые пользователи намекнули, что Каменских просто украла образ Дженнифер Лопес: "На Джей Ло похожа / Я вчера такое видела в инстаграмме у Дженнифер Лопес"
А жвачку обязательно при этом колхозно жевать?
Сейчас не очень понятно: то ли певцы, то ли шуты
Я вами восхищаюсь! Вы очень красивая! А что за маска?
Кривляка
Такая жизнерадостная и милая звездочка
Что-то, Анастасия, вы потолстели.
Снимаешь маску, а там – Потап
Я была лучшего мнения о барышне, а в реальности – сама невоспитанность и беспардонность. Дочку ей, может, успокоит свой стыд и колхозный нрав
Словно змеиную кожу снесла. Настя, ты самая лучшая
Ужас!
Мне одной кажется, что это какая-то глупость, которая не к лицу взрослому человеку?
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