Звезда заявила, что нужно становиться лучше не для других, а исключительно для себя.

Украинская певица Настя Каменских показала в сети свою фигуру до похудения.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото в купальнике.

"До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но ... реалити так реалити... я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим", - написала она.

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Каменских утверждает, что главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. "Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому", - пишет звезда.

Она отметила, что хоть и не соответствует параметрам 90-60-90, но не корит себя за это, а любит такой, какая есть.

"Моя идеальность - в моей неидеальности. Об этом буду с вами делиться дальше", - резюмировала Настя.

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Автор: Иван Бойко