Владимир Зеленский вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд.

Вчера по случаю Дня журналиста военный корреспондент ТСН Александр Моторный, журналистка 1+1 Media Ева Николашвили и операторы Вадим Цветков и Даниил Лысенко получили государственные награды от президента Владимира Зеленского.

Все награжденные были отмечены орденом "За заслуги" III степени, Александра Моторного наградили Орденом "За заслуги" ІІ степени.

Александр с 2014 года освещает события на Донбассе с передовой в сюжетах ТСН, делал материалы о событиях в Грузии, Пакистане, Афганистане, Тунисе, Египте, Ливии, Киргизии.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину он рассказывал зрителям о ходе событий во время общенационального марафона "Єдині новини". Сейчас журналист с Даниилом находится в горячих точках, ежедневно готовя сюжеты для украинских зрителей.

Они - герои информационного фронта, которые ценой собственной безопасности предоставляют важную информацию с передовой.

Съемочная группа Евы Николашвили и Вадима Цветкова после полномасштабного вторжения России в Украину активно освещала горячие события, которые происходили на Киевщине, в сюжетах ТСН в рамках общенационального марафона "Єдині новини". Рискуя собственной жизнью, в одном из сюжетов Ева и Вадим показали работу украинских военных, пробыв с ними на позициях в течение 16 часов.

Владимир Зеленский вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд. Глава государства выразил благодарность всем журналистам, которые на протяжении 103 дней этого вторжения и восьми лет войны Российской Федерации против Украины талантливо, человечно и от всей души выполняли свою работу как в кадре, так и вне его.

Напомним, актер Андрей Фединчик, который пошел служить в ВСУ, получил награду от Зеленского.

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