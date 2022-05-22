Теперь Фединчик – Заслуженный артист Украины.

Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины актеру Андрею Фединчику, который сейчас служит в рядах ВСУ и защищает свою страну в горячих точках. Поскольку он сейчас на войне, награду получила супруга Андрея Наталка Денисенко.

"Эта награда уже полтора года ждала вручения. Андрей не смог сам получить, потому что несет службу и уже официально военный", - рассказала украинская актриса.

Также Зеленский наградил орденом княгини Ольги III степени актрису Олесю Жураковскую.

Напомним, Melovin обвинил Федишин в выступлениях за оппозиционную партию и неуплате аренды зала после концерта.

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