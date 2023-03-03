Она намекнула, что артист заврался.

Украинская журналистка Эмма Антонюк ответила на обвинения певца Иво Бобула, что он не давал разрешения на публикацию скандального интервью, в котором обозвал женщин меркантильными.

В комментарии "Детектор медиа" она сказала, что много лет работает на телевидении и очень чувствительная к таким вопросам. И если бы Бобул действительно запретил публиковать интервью на YouTube-канале, она бы в первую очередь проконсультировалась с юристами.

"Если бы Иво Бобул озвучил мне запрет на публикацию этого интервью, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиа-юристами. Я с уверенностью могу разве повторить: Иво Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете публикации материала", - сказала Антонюк.

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Скандал с Иво Бобулом: подробности

В интервью Антонюк он назвал женщин меркантильными и отметил, что они думают только о красивой жизни. Эмма не согласилась с ним, на что певец указал на ее возраст и на то, что она до сих пор не замужем и у нее нет детей. Он посоветовал подумать о том, почему женщины остаются одни.

После этого он встал и ушел. После выхода интервью он заявил, что не давал разрешения на его публикацию, однако Антонюк сделала по-своему.

Позже в Инстаграмм появился пост якобы от имени Иво Бобула с извинениями перед женщинами. Но вскоре директор артиста заявила, что его "взломали".

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