Офицер Нацгвардии заранее договорился о таком сюрпризе для любимой.

Офицер Национальной гвардии Украины устроил романтический сюрприз своей возлюбленной. Мужчина сделал предложение девушке на концерте певца Иво Бобула.

Об этом сообщает пресс-служба Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что с помощью собратьев офицер договорился с артистом и организаторами мероприятия и сделал предложение девушке именно на сцене. Она, конечно, сказала "Да".

Видео дня

"К этому все именно шло и момент для признания подобрался просто шикарный. Когда узнал, что в Черновцах состоится концерт Иво Бобула, решил: или сейчас, или никогда. Под песни о любви просто идеальная возможность сделать предложение Елене", – сказал офицер Нацгвардии Георгий.

Так, Иво Бобул пригласил девушку на сцену. Зал сразу же начал громко аплодировать. В этот момент на сцене появился Георгий. Он встал на одно колено и вручил девушке букет цветов и кольцо. Она сразу же согласилась.

Напомним, ранее командир "Азова" вернулся из плена и сделал предложение девушке.

Вас также могут заинтересовать новости: