Концертный директор певца отметила, что Бобул точно не стал бы извиняться, потому что вины в своих словах не видит.

Скандал вокруг Иво Бобула набирает обороты. Оказалось, пост певца, в котором он извинялся перед женщинами после своих слов в интервью Эмме Антонюк, писал якобы не он.

Так, Бобула якобы "взломали" в Instagram. Эту информацию в комментарии ТСН подтвердила его концертный директор Ирина. Она отметила, что пост писал точно не певец, так как его страница взломана. Команда Бобула планирует узнать, кто стоит за извинениями от имени артиста.

"Обратимся к человеку, который разбирается в этом деле, чтобы найти людей, у которых был доступ к этой странице. Мы пока не знаем, кто это мог сделать, мы узнаем. Мы узнаем, кто это мог сделать. Но 100% - этого не делали ни я, ни Иво Васильевич", - заявила директор артиста.

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Также она сказала, что Бобул в любом случае не извинялся бы публично за свои слова. Артист не видит в своих заявлениях никакой вины. Директор отметила, что певец делился в интервью своими мыслями и тем, что считает нужным.

"Этой информации быть не могло, потому что никакой вины его нет. Он просто высказал свое мнение и все. Иво Васильевич говорит то, что он считает нужным, и то, что отвечает его взглядам", - резюмировала Ирина.

Скандал из-за слов Иво Бобула

Напомним, в недавнем интервью Иво Бобул поссорился с журналисткой Эммой Антонюк. Они спорили из-за того, что певец поделился своим мнением о современных женщинах, а ведущая его мысли не поддержала.

Так, Бобул считает, что женщины поменялись и стали меркантильными. Когда Антонюк попыталась его переубедить, он перешел на личности. Артист указал журналистке на ее возраст и сказал, что ей пора быть матерью. Затем он встал и ушел, прервав интервью.

После скандального интервью Бобул вызверился на журналистку. Он заявил, что не давал права Антонюк публиковать это интервью, однако она сделала по-своему. Однако вскоре в Instagram артиста появилась Stories, в ней говорилось о том, что певец хочет извиниться перед женщинами, которых он назвал меркантильными.

"Уважаемые дамы, я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои необдуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью", - было написано в Stories.

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