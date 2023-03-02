Он надеется на прощание со стороны женщин.

Сексистский скандал с Иво Бобулом до сих пор не угасает. На днях он дал скандальное интервью, в котором назвал женщин "меркантильными", и что они выбирают мужчин за деньги, а не душу.

После этого в сети разгорелись жаркие дискуссии. Кто-то поддержал мнение артиста, а кто-то обиделся на него за такое резкое высказывание.

В итоге Бобул решил извиниться перед всеми женщинами. В иста-сториз он написал следующее:

Видео дня

"Уважаемые дамы, я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои необдуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что так огорчу кого-нибудь своими высказываниями. Я не могу оправдаться, но обещаю, что сделаю все возможное, чтобы исправить свою ошибку и восстановить ваше доверие ко мне".

Он добавил, что за всю творческую жизнь неоднократно сталкивалсяс целеустремленными женщинами, которых не имел права обвинять в меркантильности. Артист заявил, что надеется на прощание со стороны женщин.

Напомним, ранее Оля Цибульская защитила Иво Бобула. Певица заявила, что журналистке Эмме Антонюк стоило объяснить Бобулу, что такое гендерное равноправие, а не смотреть на него "как на д*била".

Вас также могут заинтересовать новости: