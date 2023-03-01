Речь идет о Николае Лебедеве, который известен под псевдонимом Некоглай.

В Одессу из Молдовы приехал российской блогер Некоглай (Николай Лебедев, - ред), который в России объявлен в розыск. На территории страны-агрессора его преследуют за то, что он в своем видео высмеял российского солдата в окопе.

О визите в Украину Некоглай сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав снимки из Одессы с подписью: "Как же красиво в Украине".

TikTok-звезда заявил, что после Одессы он планирует посетить Киев. Из-за того, что здесь он может "встретить недоброжелателей", Некоглай не планирует анонсировать детали и дату своего визита в столицу.

Также он показал автомобиль, который приобрел для ВСУ. Это Hyundai Santa FE. Кому именно блогер передаст машину - не сообщается. Кроме этого он планирует передать нашим военным дроны DJI Mavic 3T и показать это своим российским подписчикам.

Кто такой Некоглай и чем он известен

Российский блогер, контент которого ориентирован на подростков и молодежь. Внимание российских силовиков Некоглай привлек в ноябре 2022 года, когда выложил видеопародию на российского военного, который в окопе откидывает падающие на него гранаты.

Глава Лиги безопасного интернета РФ Екатерина Мизулина прокомментировала данный ролик так:

"Выродок-тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити, снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе".

9 ноября блогера задержали и обвинили в "нарушении миграционного законодательства". 11 ноября в зале суда Некоглай заявил, что ему "стыдно" за свою пародию, и извинился перед российскими солдатами. 24 ноября TikTok-звезду депортировали. Когда Николай Лебедев покинул РФ, он заявил, что силовики его избивали, и извинения он выдал под физическим давлением.

В одном из стримов в январе Некоглай заявил, что станет "врагом российского режима" и будет поддерживать ВСУ.

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