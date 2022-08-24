Артисты очень переживают за своих близких.

Развязанная Россией война разлучила многие семьи. И если кто-то успел уехать, то есть те, кто остался жить в оккупации. У кого из звезд близкие находятся в оккупации - читайте в материале.

Певец Артем Пивоваров неоднократно говорил, что очень переживает за свою маму, которая решила не уезжать из Харьковщины. Артист говорил о том, что каждый день с ней созванивается, но ему очень сложно переживать этот период, особенно оккупацию его родного города.

Певица Alyosha также жаловалась на то, что многие ее родственники и близкие живут в оккупированной части Запорожской области. Благо, ее родители вовремя выехали из оккупации на Херсонщине.

На Херсонщине живут и родные Игоря Кондратюка. Шоумен отметил, что им не удалось выехать.

А вот родственники Натальи Могилевской живут в многострадальном Мариуполе. Более того, от вражеской ракеты погиб ее дядя, с которым она была очень близка. Артистка тяжело переживала эту потерю.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, почему не смогла уехать из Киева сразу после 24 февраля.

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