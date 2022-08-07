Она приняла у себя в доме очень много людей.

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, из-за чего не смогла уехать из Киева в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Деталями она поделилась в программе "Все буде добре".

"Я живу на Осокорках. Мой район более спокоен и поэтому ко мне поехали все мои друзья, моя родня, беременная сестра на 8 месяце. Она оказалась в метро. Она тоже с родней приехала ко мне. У меня был полный дом людей. А у меня диета. Еды мало даже для меня одной. Поэтому я, как хозяйка, как человек, который принимал столько людей. У меня была огромная ответственность. Я не то, что ехать не могла, я должна была искать все, в том числе и еду. Потому что 9 человек, а еды нет", - высказалась певица и продюсер.

Также она сказала, что узнала, что у людей, укрывающихся от обстрелов на станции метро "Славутич" почти не осталось запасов воды. Поэтому она решила воспользоваться своей скважиной, чтобы им помочь.

"Я набрала 20 бутылок воды, поехала на метро "Славутич". А дальше уже началось разное. И выступления, и волонтерство. Мои школы превратились в вооруженные склады, еда тонами", - добавила Могилевская.

Напомним, Могилевская рассказала, как ее возлюбленный помог вывезти из Украины ее беременную сестру.

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