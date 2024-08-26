Артисты выразили благодарность силам ПВО.

Утро понедельника, 26 августа, стало одним из самых ужасных за последнее время. Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по мирным украинским городам. Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами различного типа. Под ударом находились около 15 областей.

Взрывы прогремели во многих городах, в частности, Киеве, Луцке, Харькове, Одессе, Хмельницком, Львове, Днепре и др.

Украинские звезды отреагировали на очередное террористическое преступление захватчиков и показали, где они провели утро 26 августа. Знаменитости выразили благодарность силам ПВО и напомнили о важности помощи украинским защитникам.

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Катя Осадчая

"Утро такое утро, когда твой сосед-террорист, которого уже третий (одиннадцатый) год не может остановить остальной мир. Жизнь от обстрела до обстрела. Идем ее жить", - отметила ведущая.

Монатик

Как известно, артист родом с Волыни. Сегодня оккупанты попали воздушным оружием по многоэтажке в Луцке.

"Родной Луцк! Держись! Вся Украина, находимся в укрытиях. Массированный ракетный обстрел! Верим в ПВО!" - написал Дмитрий.

Ольга Сумская

Актриса поделилась кадрами из укрытия, где сотни людей прячутся от российских ракет и дронов. А также показали скриншоты из Telegram-каналов, которые оповещали об опасности.

"Утро в Украине", - подписала кадры Сумская.

Злата Огневич

Исполнительница также поделилась фотографиями из укрытия и написала: "Украина сегодня. Самая массированная ракетная атака с 2022 года".

Наталка Денисенко

"Боже... Как больно, когда твои родные переживают такие страхи! Спасибо всем силам обороны и силам ПВО, что берегут наши жизни. Берегите себя!" - призвала актриса.

Светлана Тарабарова

Певица показалась в укрытии вместе со своими детьми.

"Как на 4 м2 импровизированного домашнего укрытия может быть сконцентрировано столько любви и ненависти одновременно? Ненависть к тем, кто отбирает детство наших детей, мечты, жизни, города. И любовь. Безграничная. Безусловная. Настоящая. И да, любовь победит!" - убеждена артистка.

Напомним, ранее украинские звезды поздравляли украинцев с Днем Независимости. По случаю праздника украинские актеры, певцы, ведущие поделились патриотическими фото в своих Instagram и поздравили с важным праздником.

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