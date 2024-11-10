Хореограф сообщил о важном празднике в семье.

Звезда шоу "Танцы со звездами", известный украинский хореограф Женя Кот поделился новыми семейными снимками в сети. Танцовщик рассказал об особом празднике в его семье, который они отмечают в воскресенье, 10 ноября.

Знаменитость сообщил, что сегодня его единственной дочери Леле, которая появилась на свет в июле этого года, исполнилось четыре месяца. По случаю праздника Евгений и его жена - гимнастка и тренер Наталья Татаринцева - решила сняться в профессиональной фотосессии, чтобы запечатлеть на снимках важные моменты жизни девочки. Такие съемки уже стали традицией семьи, ведь ежемесячно они делятся кадрами с малышкой. Кот опубликовал новые трогательные снимки на своей странице в Instagram.

Супруги показались в черных образах. В частности, звездные родители выбрали для себя черные гольфы и брюки, и юбку. А вот их дочь позировала на камеру в белом свитере, на котором было вышито ее имя.

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"Нашему цветочку 4 месяца. Самая прекрасная дочь в мире!" - подписал новые фотографии с семьей в полном составе танцовщик.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и подметили красоту 4-месячной Лели и ее звездных родителей:

"Очень красивые фото"

"Вы все трое прекрасны"

"Какая же красота у вас получилась"

"Папина доченька, очень похожа"

"Леля - белый ангел в этом черном мире"

Напомним, ранее Наталья Татаринцева впервые рассказала о проблемах в их отношениях. Женщина призналась, что у них сейчас непростой период в браке.

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