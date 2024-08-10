Известный украинский хореограф Женя Кот, который недавно впервые стал отцом, показал новые фото дочери и поздравил ее с праздником.
Оказалось, что сегодня, 10 августа, Леле исполнился один месяц. По случаю праздника молодые родители сделали тематическую фотосессию и добавили тортик с надписью "1 месяц".
"Уже целый месяц мы твои родители. Даже не верится", - написал Кот и показал новые фотографии с дочкой и женой Натальей Татаринцевой.
Звездную пару поздравили родители Натальи, которые прислали видео с такими словами:
"Поздравляем с рождением дочери! С первым месяцем. Здоровья желаем. Пусть растет большой на радость своим родителям. Целуем".
Реакция подписчиков
Подписчики новоиспеченных родителей тоже оставили свои поздравления в комментариях.
- "Какой красивый цветочек! Поздравляю вас"
- "Магический взгляд, от которого не отвести глаз. Она особенная у вас"
- "Желаю невероятной и прекрасной жизни Леле. Поздравляю с первым месяцем"
- "Поздравления доченьке и родителям".
К слову, Жене и Наталье врачи долгое время ставили диагноз бесплодие. Пара год работала с репродуктологом и уже была готова на ЭКО. Однако потом они отпустили ситуацию и позже узнали, что скоро станут родителями.
Напомним, ранее Лилия Ребрик поздравила новорожденную дочь с праздником и показала ее фото.