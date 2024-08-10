Леле исполнился один месяц.

Известный украинский хореограф Женя Кот, который недавно впервые стал отцом, показал новые фото дочери и поздравил ее с праздником.

Оказалось, что сегодня, 10 августа, Леле исполнился один месяц. По случаю праздника молодые родители сделали тематическую фотосессию и добавили тортик с надписью "1 месяц".

"Уже целый месяц мы твои родители. Даже не верится", - написал Кот и показал новые фотографии с дочкой и женой Натальей Татаринцевой.

Видео дня

Звездную пару поздравили родители Натальи, которые прислали видео с такими словами:

"Поздравляем с рождением дочери! С первым месяцем. Здоровья желаем. Пусть растет большой на радость своим родителям. Целуем".

Реакция подписчиков

Подписчики новоиспеченных родителей тоже оставили свои поздравления в комментариях.

"Какой красивый цветочек! Поздравляю вас"

"Магический взгляд, от которого не отвести глаз. Она особенная у вас"

"Желаю невероятной и прекрасной жизни Леле. Поздравляю с первым месяцем"

"Поздравления доченьке и родителям".

К слову, Жене и Наталье врачи долгое время ставили диагноз бесплодие. Пара год работала с репродуктологом и уже была готова на ЭКО. Однако потом они отпустили ситуацию и позже узнали, что скоро станут родителями.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поздравила новорожденную дочь с праздником и показала ее фото.

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