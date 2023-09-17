Она призналась, что старается никого не осуждать, не зная причину такого поступка.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как относится к мужчинам, выехавших из Украины во время полномасштабного российского вторжения.

По ее словам, она не мирится с этим. Знаменитость против этого, потому что ее муж Тимур Хромаев с первых дней большой войны вступил в ряды ВСУ и пошел защищать нашу страну на фронте.

Однако она добавила, что бывают и такие ситуации, когда мужчины выезжают за границу из-за женщин.

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"Я знаю не меньше историй, где женщины шантажируют своих мужчин, мол не уедешь - семья распадется! Это болезненная тема для многих семей, где больные детки. Война разрушила много семей. Поэтому я в середине протестую, но стараюсь не осуждать, не зная причины", - отметила Ефросинина.

Ефросинина добавила, что над отношениями даже во время войны нужно работать. Правила, которые работали ранее, могут уже быть недействительными.

"Надо заново учиться слышать и понимать друг друга. Надо принять тот факт, что война одного изменила по-своему, и, возможно, вы теперь совсем не те, которые были до 24 февраля. Все это должны осознавать двое. И хотеть сохранить отношения тоже двое", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, чем ее муж занимается в ВСУ. Избранник ведущей служит в прифронтовой зоне.

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