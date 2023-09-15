Избранник ведущей служит в прифронтовой зоне.

Ведущая Мария Ефросинина впервые рассказала, чем занимается ее муж-военный Егор Хромаев. Она не скрывала, что ее избранник служит в ВСУ, однако ранее не раскрывала никаких подробностей.

За это Ефросинина начала получать негативные комментарии. Пользователи пытались "подколоть" ведущую и писали, что ее муж якобы не на войне. Поэтому она решила прояснить эту ситуацию и в интервью для "РБК" дала четкий ответ на вопрос хейтеров.

"Мой муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, уже более года. Он официально в ВСУ. В свое время он пошел добровольцем и принял решение официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БпЛА и дронами. Они физически, за счет технологий, уничтожают вражеские цели. И я им горжусь", - рассказала Ефросинина.

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Она отметила, что ей было важно поставить точку в этом вопросе. Ефросинина надеется, что хейтеры наконец-то смогут оставить ее в покое.

Что известно о муже Ефросининой

Уже много лет ведущая живет в браке с Тимуром Хромаевым. Он решил стать добровольцем после начала полномасштабной войны Украины с РФ. Все это время мужчина служит, лишь изредка он видится с женой и детьми.

Недавно Ефросинина и Хромаев должны были праздновать 20-ю годовщину свадьбы. Однако они не смогли устроить праздник, ведь избранник ведущей на войне.

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